Matthias Arleth prossimo Ceo leader componentistica Mahle

Matthias Arleth, attuale vicepresidente del consiglio di amministrazione di Webasto, diventerà dal prossimo primo gennaio 2022 il Ceo e presidente del consiglio di amministrazione di Mahle. La decisione arriva dopo l'uscita dall'azienda del predecessore Jörg Stratmann alla fine dello scorso marzo.

Arleth - che ha 53 anni ed è laureato in ingegnaria automobilistica - ha ricoperto incarichi con varie aziende tra cui il Gruppo Volkswagen, dove è stato ingegnere di sviluppo e project manager presso Seat. Nel 1997 si è trasferito in una consociata di Magna, diventando responsabile vendite e sviluppo e amministratore delegato. Successivamente, ha assunto varie posizioni dirigenziali all'interno di Magna International, l'ultima delle quali è stata EVP di Magna E-Car Systems. Nel 2011, Arleth è entrato a far parte del fornitore di componenti automobilistici Webasto come EVP della business unit dei sistemi di tetto in Europa. Dal 2013, è stato vicepresidente del consiglio di amministrazione del settore tetti apribili e componenti Webasto.

Nel 2015, Arleth è stato nominato nel consiglio di amministrazione di Webasto di Webasto SE, passando alla posizione di vicepresidente nel 2017. In qualità di Con e Cto, è stato responsabile di tutti i dipartimenti tecnici dallo sviluppo del prodotto fino alla responsabilità di tutti gli impianti di produzione.

"Con Matthias Arleth - ha affermato il presidente del consiglio di sorveglianza di Mahle, Heinz K. Junker - abbiamo acquisito sia un comprovato esperto per lo sviluppo delle tecnologie di domani sia un driver coerente dei processi di trasformazione per rendere Mahle pronta per il futuro".