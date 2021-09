Alexandra Ford English direttrice merchandising globale Ford

Ad Alexandra Ford English, 33 anni, figlia del presidente esecutivo di Ford Bill Ford, è stata assegnata la nuova posizione di direttrice del merchandising globale di Ford.

Prima della nuova nomina, Ford English è stata direttrice della strategia aziendale, della connettività e della rete digitale e in precedenza direttrice del mercato e delle operazioni per Ford Autonomous Vehicles LLC e responsabile dell'implementazione e delle operazioni di successo del business dei veicoli autonomi di Ford a Miami, ad Austin e a Washington DC.

Laureata in Biologia Umana con una specializzazione in Neurobiologia e Fisiologia del Comportamento Umano presso la Stanford University e titolare di un master in Business Administration presso la Harvard Business School, Alexandra Ford English guiderà ora la creazione di una collezione ampliata di offerte del brand per i fan appassionati dell'Ovale Blu.

Questo nell'ambito di una strategia di crescita che sfrutta il marchio storico di Ford, i veicoli più famosi e il successo degli sport motoristici. La domanda di prodotti brandizzati Ford è aumentata negli ultimi anni con l'introduzione di nuovi veicoli popolari come Bronco, Mustang Mach-E e F-150 Lightning.