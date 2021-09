Francesco Tanzi, chief financial officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di Pirelli, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal prossimo 31 dicembre per intraprendere una nuova esperienza professionale. ll vice presidente esecutivo e ad, Marco Tronchetti Provera, in conseguenza delle modifiche organizzative che verranno adottate, proporrà al cda già in programma il prossimo 11 novembre la nomina del nuovo dirigente preposto.