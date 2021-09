Claus Bauer nuovo chief financial officer Gruppo Schaeffler

Claus Bauer è il nuovo chief financial officer (CFO) del conglomerato tedesco delle forniture automotive Schaeffler. Lo ha annunciato il Consiglio di sorveglianza dell'azienda che ha nominato Bauer membro del Consiglio di amministrazione di Schaeffler AG con effetto dal primo settembre e con un contratto della durata di due anni.

Nell'organigramma Bauer prende il posto di Klaus Patzak che era entrato in Schaeffler nell'agosto 2020 e che ne era uscito su sua richiesta nel luglio scorso, dopo nemmeno un anno. Bauer, 55 anni, era entrato a far parte del Gruppo Schaeffler nel 1998 e nell'evoluzione della sua carriera è arrivato ad essere nominato chief financial officer Americas nel 2016.