David Powels nuovo vicepresidente finanza e IT di Seat

Si rafforza la quota di management proveniente dalla Casa madre Volkswagen in Seat: dal prossimo primo settembre David Powels, che arriva dalla cinese Saic Volkswagen Automotive Co, diventerà il nuovo vicepresidente finanza e IT, in sostituzione di Carsten Isensee, giunto al pensionamento dopo una carriera di 34 anni nel Gruppo.

A sua volta Kai Vogler, presidente e Ceo di Vw Brasile e Vw Sud America, assumerà dal primo ottobre l'incarico di vicepresidente commerciale dell'azienda, posizione attualmente occupata ad interim dallo stesso presidente di Seat SA Wayne Griffiths. Entrambi riporteranno direttamente a Griffiths.

"Diamo il benvenuto a David Powels e a Kai Vogler, due professionisti dotati di grande talento ed esperienza. Il loro lavoro all'interno del Gruppo Volkswagen darà un contributo positivo nell'area Commerciale e Finanza e IT - ha commentato Griffiths che ha anche ricordato il contributo determinante di Isensee per la crescita dell'azienda spagnola - in quanto ha rappresentato un enorme valore per l'azienda. Ha diretto Seat SA e dato vita a un programma per garantire la liquidità necessaria durante i mesi più difficili della pandemia. A lui va un grande ringraziamento per l'impegno profuso durante questi anni di lavoro congiunto".

David Powels - laureato in commercio presso l'Università Nelson Mandela di Port Elizabeth, e in possesso del titolo di auditor autorizzato in Sudafrica - vanta oltre 30 anni di esperienza internazionale all'interno del Gruppo. Ha iniziato la carriera in Volkswagen Sudafrica nel 1989 e successivamente ha maturato esperienze in Germania e Brasile, A partire dalla fine del 2017, ha ricoperto l'incarico di primo vicepresidente e vicepresidente commerciale di Saic Volkswagen Automotive Co.

(impresa congiunta tra Saic Motor e Gruppo Volkswagen) in Cina.

Kai Vogler, laureato in economia e informatica presso l'Università tedesca di Essen, è un esperto in nuovi modelli di business e di distribuzione. Vanta un'ampia esperienza internazionale. All'interno del Gruppo Volkswagen, ha occupato diversi incarichi in Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen Moller Bilfinans AS e Porsche Financial Services, tra Germania e Norvegia. Dal 2019 è direttore per l'Europa di Volkswagen Financial Services AG, incarico incentrato sull'area commerciale e con responsabilità globale per tutti i Paesi europei, ad eccezione della Germania.