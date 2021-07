Ferrari in vetrina al Motor Valley Fest

Inizia oggi Motor Valley Fest 2021, la manifestazione che celebra i marchi che hanno contribuito a creare la leggenda della Motor Valley emiliano-romagnola. Ferrari tra i protagonisti della kermesse che torna al pubblico in presenza dopo l'edizione 2020 che fu totalmente in digitale.

Tra le chicche della casa di Maranello in vetrina la berlinetta sportiva, la nuova 296 GTB, presentata il 24 giugno.

La si potrà ammirare nel cortile d'onore dell'Accademia Militare di Modena. Il suo motore centrale-posteriore monta un motore V6 accoppiato a un motore elettrico plug-in. A piazza Roma invece ci sono la Ferrari Portofino M, la SF90 Spider e la Ferrari Roma.

Ma il Motor Fest non è solo vetrina. C'è spazio per approfondimenti e incontri. Venerdì 2 luglio il Talent Talk Ferrari propone un punto di incontro tra azienda e giovani interessati a scoprire le competenze e le professionalità più richieste dalla casa di Maranello.

L'edizione 2021 della rassegna modenese si arricchisce anche di un nuovo circuito cittadino temporaneo certificato Aci Sport: si sviluppa attorno al Parco Novi Sad, denominato Arena Motor Valley dove sfrecceranno le vetture. Aperti i musei Ferrari nel weekend, anche con orario notturno.