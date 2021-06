Luca Sra (Iveco) delegato Anfia per trasporto merci

Luca Sra, chief operating officer Truck Business Unit di Iveco (Cnh Industrial), e' stato nominato delegato Anfia per il trasporto merci. Lo comunica l'associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica in una nota, nella quale precisa che la nomina arriva dopo la recente costituzione di un nuovo gruppo di lavoro interno all'associazione dedicato ai temi dell'autotrasporto e della logistica. Sra sarà coordinatore e portavoce verso gli stakeholder dei messaggi e delle istanze della filiera industriale italiana dei veicoli per il trasporto merci.