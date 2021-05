Renault, Jolit è il Direttore Comunicazione Marca e Prodotto

Guillaume Jolit è il nuovo Direttore della Comunicazione della Marca e del Prodotto Renault. Nominato nell'ambito del Gruppo Renault e sotto la responsabilità di Christian Stein, Jolit avrà il compito di definire ed attuare la strategia di comunicazione esterna della Marca e del Prodotto Renault a livello mondiale. In questa veste, sarà anche responsabile, per conto di Renault, delle relazioni con la stampa per i media francesi ed internazionali.

Titolare di un Master 2 in Informazione e Comunicazione conseguito presso la Sorbona Paris IV, Guillaume Jolit ha cominciato la sua carriera nel settore automotive come Assistente Stampa per Seat. Specializzato in Comunicazione Stampa e Relazioni Pubbliche, ha ricoperto diversi ruoli per Audi in Francia e presso la sede di Audi AG. Dal 2011 al 2014 ha occupato la posizione di responsabile Partnership, Ambasciatori, Product Placement e Programma di sponsorizzazioni culturali per Audi in Francia.

Nell'ambito del Gruppo Volkswagen Francia, ha successivamente assunto l'incarico di responsabile Relazioni con la Stampa e Relazioni Pubbliche per Škoda dal 2014 al 2019 e per Audi a partire dal 2019. Il suo nuovo incarico è operativo dal 25 maggio.