A Lars Krause vendite e marketing Vw Veicoli Commerciali

Dal prossimo primo luglio Lars Krause assumerà la responsabilità delle vendite e del marketing di Volkswagen Veicoli Commerciali (VWCV), in sostituzione di Heinz-Jürgen Löw, che lascia l'azienda su sua richiesta. Krause, in precedenza head of strategy, cooperation and product management di Volkswagen Veicoli Commerciali, entrerà a far parte del board of management VWCV con responsabilità di sales and marketing.

Laureato alla Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg in ingegneria industriale e titolare di un master alla Università di Brema, Krause ha iniziato la sua carriera professionale nel 1998 in McKinsey & Company e dopo una esperienza di 7 anni è entrato in Volkswagen AG come managing director vehicle full size. Nel 2009 è entrato in Thyssenkrupp Steel dove è rimasto 4 anni. Dopo aver ricoperto dal 2013 al 2017 il ruolo di Ceo di Wisco, è rientrato in Volkswagen come head of strategy, cooperation and product management di VWCV.

Contestualmente alla nomina di Krause, Volkswagen Veicoli Commerciali ha chiamato Michael Obrowski, in precedenza head of group controlling presso Volkswagen AG, a far parte del brand board of management come responsabile della divisione finance e It. Nella nuova posizione, Obrowski succede a Holger Kintscher, che è stato membro del brand board of management di Volkswagen Veicoli Commerciali dal primo giugno 2019. e che dopo 34 anni nel Gruppo Volkswagen, lascia la società in pensionamento.

Obrowski, che è laureato alla Aalen University, a sua volta è entrato a far parte del Gruppo Volkswagen nel 1995. Ha lavorato in Messico, in Italia - dove è stato Cfo tra il 2013 e il 2015 - in Russia e nel Regno Unito, fino a rientrare a Wolfsburg nel 2016 diventando head of group controlling.