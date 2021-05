T. Jon Mayer nuovo responsabile exterior design Volvo Cars

T. Jon Mayer, già stato responsabile del design al Volvo D&C Center di Camarillo in California è il nuovo responsabile dell'exterior design di Volvo Cars. Nella sua nuova posizione Mayer risponderà a Robin Page, responsabile del design di Volvo Cars e sostituisce Maximilian Missoni, che ora è a capo del design di Polestar, marca strategica nelle auto elettriche che è affiliata a Volvo Cars.

Originario degli Stati Uniti, Mayer lavora per Volvo già da dieci anni ed è stato determinante per lo sviluppo del linguaggio stilistico delle ultime generazioni di modelli. Tra i numerosi progetti cui ha partecipato è stato a capo del team di sviluppo del design esterno delle Volvo S60, V60 e V60 Cross Country.

Come responsabile del design presso il Volvo Design & Concept Center di Camarillo, Mayer ha permesso a questo centro di eccellenza una notevole crescita sviluppando e promuovendo soluzioni stilistiche sia strategiche che di produzione da un punto di vista prettamente in sintonia con il mercato statunitense.

Dopo una esperienza in Ford dove era entrato nel 2006, Mayer ha lavorato dal 2011 all'interno del team di exterior design che opera a Göteborg, in Svezia e nel 2013 ha diretto la realizzazione degli esterni del trio di Concept Coupé, XC Coupé ed Estate, con cui è stat introdotto il nuovo linguaggio stilistico della Casa e sono state evidenziate le potenzialità dell'architettura di prodotto scalabile SPA sviluppata da Volvo.

T. Jon Mayer è laureato alla Carnegie Mellon University, ottenendo un bachelor of fine arts in disegno industriale con percorso formativo interdisciplinare in business administration.

Successivamente, ha frequentato l'Art Center College of Design, dove ha conseguito un bachelor of science in transportation design.