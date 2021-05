Christian Henderson è managing director Mv Agusta Americas

Christian Henderson è entrato a fare parte del team di MV Agusta USA in qualità di managing director Americas, con l'incarico di guidare il cambiamento globale del celebre brand lombardo nel mercato americano.

"Rinforzare la nostra presenza in un mercato così importante come quello delle Americhe è parte fondamentale del nostro piano strategico - ha dichiarato Timur Sardarov, Ceo di MV Agusta Motor - e sono felice della presenza di Christian alla guida delle nostre operazioni in quella regione. Con la sua esperienza, il suo pensiero analitico sempre avanti e la sua autentica passione per le #moto, sono sicuro che porterà a termine brillantemente la missione che gli abbiamo affidato".

Henderson vanta una grande esperienza nel mondo delle due ruote: fino allo scorso aprile ha guidato le vendite e il marketing della Triumph Motorcycles America, dove era entrato nel 2017.

In precedenza Henderson ha lavorato per quasi 5 anni nella Orange Park Powersports, un grande dealer multibrand (Suzuki, Ducati e Triumph) e alla Adamec Harley-Davidson. Con il nuovo incarico nella Il team MV Agusta Americas Henderson dovrà anche concentrersi sull'incremento della presenza e della brand awareness in Stati Uniti, Canada e America Latina.