A Lourdes De La Sota strategia azienda e PR istituzioni Seat

Seat, la marca spagnola del Gruppo Volkswagen, ha nominato Lourdes De La Sota nuovo direttore della strategia aziendale e delle relazioni istituzionali, con operatività dal prossimo primo giugno.

Nella sua nuova posizione, Lourdes De La Sota risponderà a Wayne Griffiths, presidente di Seat e guiderà il percorso dell'azienda verso l'elettrificazione - secondo il programma Future Fast Forward - stabilendo alleanze strategiche con partner e istituzioni.

Attualmente direttore della strategia commerciale, della vendita al dettaglio e della digitalizzazione, con responsabilità della customer experience dei marchi Seat e Cupra, De La Sota vanta una lunga esperienza nel mondo automotive avendo lavorato per il Gruppo Volkswagen e per i marchi Seat, Volkswagen e Audi in Spagna, Germania e Stati Uniti.

Laureata in Scienze economiche e aziendali presso l'università di Ratisbona in Germania e presso l'Università dei Paesi Baschi in Spagna, Lourdes De La Sota era entrata in Seat nel 1992, nel reparto di produzione e controllo degli investimenti.