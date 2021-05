Maurizio Iperti nominato senior vice president LoJack Emea

Maurizio Iperti è stato nominato senior vice president di LoJack Emea, la società parte di CalAmp, azienda che si occupa nei servizi telematici e nei sistemi di sicurezza per l'Automotive. Iperti manterrà anche il ruolo di amministratore delegato di LoJack Italia.

La nomina del manager italiano, unico non statunitense ad entrare a far parte dell'Executive Leadership Team di CalAmp, si inquadra nella strategia di rafforzamento ed espansione del Gruppo in Europa.

Obiettivo del nuovo incarico è l'accelerazione della crescita organica e lo sviluppo di un ecosistema IoT unificato che combina applicazioni software, una piattaforma cloud scalabile, servizi telematici e prodotti di edge computing intelligente, seguendo il piano di espansione aziendale sul mercato internazionale, che attualmente fornisce soluzioni per i clienti negli Stati Uniti, America Latina, Europa occidentale, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa.

"Sono entusiasta della fiducia e del riconoscimento ricevuto dai vertici di CalAmp - ha dichiarato Maurizio Iperti - che testimonia anche l'apprezzamento all'interno del gruppo per i risultati raggiunti in Italia e la valenza strategica del mercato europeo. Oggi le nostre soluzioni sono riconosciute in tutto il mondo per le alte performance".

Milanese, classe 1965, laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi, Maurizio Iperti è entrato in LoJack nel 2008 dopo aver rivestito alcuni incarichi in aziende del settore automotive. Dal 1989 ha lavorato nel Gruppo Pirelli, ricoprendo tra gli altri il ruolo di direttore generale Russia & CIS e successivamente quello direttore Nord Europa. Nel 2004 ha operato in Momo, prima come direttore generale Usa e poi come direttore della Business Unit Motorsport. In Italia, sotto la sua guida, LoJack ha raggiunto oltre 500.000 nuovi clienti negli ultimi 5 anni.