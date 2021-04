Bjorn Annwall nuovo chief financial officer di Volvo Cars

Dal prossimo 19 aprile Bjorn Annwall sarà il nuovo chief financial officer (CFO) di Volvo Cars, la Casa automobilistica svedese di proprietà del Gruppo cinese Geely. Annwall succede a Carla De Geyseleer, che ha deciso di dimettersi dalla sua posizione per motivi personali.

Entrato in azienda nel 2015, Bjorn Annwall è membro del team di gestione esecutiva di Volvo Cars ed è capo della regione EMEA dal 2019. Prima di entrare in Volvo Annwall è stato un manager di McKinsey & Co, la società di consulenza gestionale globale, dove ha lavorato a stretto contatto con Volvo Cars per cinque anni e ha implementato un programma di trasformazione globale in seguito all'acquisizione dell'azienda nel 2010 da parte di Zhejiang Geely Holding, il principale gruppo automobilistico privato cinese .

"Sono lieto di annunciare Bjorn come nostro nuovo chief financial officer - ha affermato Håkan Samuelsson, Ceo di Volvo Cars - È un leader moderno con una vasta esperienza di Volvo Cars e una profonda conoscenza strategica della nostra rapida trasformazione. Questo lo pone in una posizione eccellente per supportare la crescita continua e le prestazioni finanziarie della nostra attività".