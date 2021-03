Stellantis: Roberta Zerbi responsabile Emea di Lancia e Alfa

Parte la nuova organizzazione della Lancia, messa a punto, nell'ambito della nuova struttura globale di Stellantis, da Luca Napolitano, ceo del brand. "Abbiamo voluto una squadra di professionisti per costruire insieme il futuro del marchio Lancia, facendo leva su un potenziale enorme fatto di passione, di impegno e di visione" ha sottolineato Napolitano.

Roberta Zerbi è responsabile per i marchi Lancia e Alfa Romeo per l'Europa, riportando gerarchicamente a Maxime Picat, responsabile delle attività della regione 'Europa Enlarged', e funzionalmente a Napolitano e a Jean-Philippe Imparato, ceo del marchio Alfa Romeo. Della squadra fanno parte Paolo Loiotile, responsabile di Lancia Products, Yann Chabert, responsabile di Marketing e Communication, Erica Valeria Ferraioli, responsabile del Pricing dei marchi Lancia e Alfa Romeo, che riporta gerarchicamente a Napolitano e a Imparato.