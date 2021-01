Peugeot, Linda Jackson nominata ceo del brand

Una donna al comando di Peugeot.



Linda Jackson è stata nominata direttore generale del marchio del Leone.



Dal Regno Unito alla Francia, Linda Jackson ha acquisito una vasta esperienza nel settore automobilistico, ricoprendo ruoli finanziari e commerciali presso Jaguar, Land Rover e Rover Group, dove ha ricoperto il ruolo di Regional Financial Manager per Rover Europe alla fine degli anni '90 e poi quello di direttore Finanziario delle vendite europee per MG Rover Group fino alla fine del 2004, prima di entrare a far parte di Groupe PSA nel 2005.



All'interno di Groupe PSA, Linda ha ricoperto inizialmente il ruolo di direttore Finanziario di Citroën UK, e poi di Citroën France, dal 2009 al 2010. È diventata ceo di Citroën UK e Irlanda nel luglio 2010.



Nel 2014, Linda è stata nominata ceo globale del marchio Citroën e membro del comitato esecutivo globale di Groupe PSA. Durante i suoi 6 anni come ceo di Citroën, dal 2014, Linda è riuscita a riposizionare il marchio, aumentando le vendite e trasformando Citroën in uno dei brand più rispettati.



Nel gennaio 2020, Linda è stata incaricata di guidare lo sviluppo del portafoglio dei brand mainstream, per chiarire e garantire la differenziazione di questi marchi.



Nata nel Regno Unito e laureata con un MBA presso l'Università di Warwick, Linda Jackson ha trascorso l'intera carriera nell'industria automobilistica.



''Sono lieta di entrare a far parte del marchio Peugeot - Linda Jackson, ceo del brand -. e di continuare il lavoro intrapreso negli ultimi anni con i team attuali. La sfida è tanto più entusiasmante in quanto arriva contemporaneamente al lancio del gruppo Stellantis''.