Andreas Mindt da 1 marzo nuovo responsabile design Bentley

Dal prossimo primo marzo Andreas Mindt sarà il nuovo responsabile del design di Bentley, il costruttore britannico di auto di lusso del Gruppo Volkswagen.



Mindt, che risponderà a Matthias Rabe, membro dei board con responsabilità per l'engineering, prende il posto di Stefan Sielaff che ha lasciato dopo 6 anni questa posizione.



Mindt vanta oltre 25 anni d'esperienza nel settore. Lo ha fatto ricoprendo ruoli di primo piano all'interno del Gruppo Volkswagen tra cui, gli esterni del concept Hunaudières realizzato proprio per Bentley nel 1999. L'incarico più recente per Mindt è quello di responsabile del design degli esterni di Audi supervisionando lo stile di modelli significativi come Q8 ed e-Tron.



Nel commentare questa nuova nomina Mindt ha ricordato che ''Bentley è un gioiello all'interno del Gruppo Volkswagen e disegnare un'auto, o una idea per il futuro, è sempre un processo basato sul lavoro di molti, non del singolo. Ed è così che guardo avanti immaginando il lavoro assieme ai miei colleghi, per definire cosa ci aspetta nel futuro elettrificato''.