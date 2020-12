Arwa Oeljeklaus dirigerà operazioni Skoda Auto Nord Africa

Arwa Oeljeklaus dal prossimo primo gennaio sarà responsabile delle operazioni di Skoda Auto per il Nord Africa. La Casa automobilistica ceca ha recentemente creato questa posizione in risposta al fatto di avere la responsabilità in quest'area (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria) di tutte le attività del Gruppo Volkswagen, esattamente come avviene per India e Russia.



La Oeljeklaus vanta più di 20 anni di esperienza nel settore automobilistico ed è attualmente responsabile dello sviluppo aziendale e della gestione delle relazioni con i clienti di Skoda Auto per la Repubblica Ceca. Dopo la laurea in economia aziendale a Parigi, Arwa Oeljeklaus ha completato gli studi con un master in commercio internazionale e sviluppo aziendale allo IUT di Sceaux (Francia).



Nel 2000 è entrata nel gruppo PSA, dove è diventata responsabile della gestione prodotto per i modelli A-Suv e Mpv di Peugeot.



Nel 2011, è entrata a far parte di Skoda Auto per occuparsi della gamma A-Suv della Casa ceca. Questo ruolo includeva anche la responsabilità del coordinamento internazionale di un importante suv per Europa, Cina, India e Russia. Nel 2014 ha assunto la posizione di head of business development & customer relationship management (CRM) di Skoda Auto per la Repubblica Ceca. In questo ruolo la Oeljeklaus ha lavorato allo sviluppo strategico dell'organizzazione e ha impostato sistemi e processi di costruzione e gestione delle relazioni con i clienti.