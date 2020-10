Angel Rodriguez Lagunilla nuovo presidente Iveco Spagna

Angel Rodriguez Lagunilla è dal primo ottobre il nuovo presidente di Iveco Spagna in sostituzione di Jaime Revilla. Lo ha annunciato CNH Industrial precisando che Rodriguez Lagunilla, oltre a guidare la sede spagnola, continuerà a svolgere l'importante ruolo di global manufacturing director di Iveco. Laureato in Ingegneria Tecnica Industriale presso l'Università di Valladolid, Rodriguez Lagunilla ha iniziato la sua carriera professionale in Iveco nel 1998. È stato direttore degli stabilimenti spagnoli del marchio a Valladolid e Madrid e nel 2015 è stato nominato responsabile della produzione di veicoli commerciali e autobus per la regione EMEA.