Alejandro Mesonero-Romanos torna al design di Renault

Alejandro Mesonero-Romanos, dopo una lunga parentesi in Seat, torna nel team di design di Renault. Come ha comunicato oggi l'Azienda francese, Mesonero-Romanos (52 anni) entrerà dal primo ottobre 2020, senza che sia stato specificato il suo ruolo, a far parte del team del design della Losanga. Riporterà a Laurens van den Acker, direttore del design industriale e membro del comitato esecutivo del Gruppo Renault. A tal proposito, van den Acker ha dichiarato: ''Sono molto contento che Alejandro Mesonero-Romanos entri nella direzione design del Gruppo - ha dichiarato van den Acker - Il suo ottimo lavoro è molto noto nell'industria automobilistica e la sua esperienza, conseguita collaborando con vari costruttori, rafforzerà il nostro team. Sono convinto che Alejandro, che già conosce il Gruppo Renault, ci aiuterà a raccogliere appieno le future sfide che attendono le nostre Marche''.

Nato a Madrid, Mesonero-Romanos si è laureato in disegno industriale presso l'Elisava Barcelona School of Design. Ha ottenuto anche una laurea breve in design automobilistico conseguita presso il London Royal College of Art. Dal 1994 al 2001, Mesonero-Romanos ha lavorato sul design esterno di vari progetti delle marche Seat, Volkswagen, Audi e Lamborghini presso il Design Centre Europe del Gruppo Volkswagen. Successivamente è entrato in Renault, dove ha gestito diversi progetti di design e ha diretto il dipartimento di Advanced Design dal 2007 al 2009. Nel 2009, è stato nominato direttore del design di Renault Samsung Motors in Corea del Sud. Nel 2011 è diventato direttore del Design di Seat, dove è stato responsabile della progettazione dei modelli Ateca, Arona e Tarraco.

A Mesonero-Romanos si devono anche la quinta generazione di Ibiza, le ultime versioni della gamma Leon nonché le ultime Cupra Formentor ed el-Born. Alejandro Mesonero-Romanos è stato insignito del premio Eurostars nella categoria Design, nel 2018, per il lavoro realizzato per il rinnovamento integrale della gamma Seat. (ANSA)