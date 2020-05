Mercedes Vans, Klaus Maier lascia gruppo dopo 30 anni

Dopo oltre 30 anni di ruoli ricoperti in diverse posizioni presso il gruppo Daimler, Klaus Maier, head of Sales & Marketing di Mercedes-Benz Vans, lascerà il gruppo su propria richiesta.



Maier ha assunto il suo attuale ruolo nel 2013. Sotto la sua guida la vendita di veicoli commerciali Mercedes-Benz in tutto il mondo, è stata molto efficiente aumentando del 75% negli ultimi sette anni.



''A nome di Mercedes-Benz Vans, vorrei ringraziare Klaus Maier per la sua totale collaborazione, il suo forte impegno e i suoi record di vendite di anno in anno. Sotto la sua guida sono stati istituiti nuovi canali di distribuzione e i nostri prodotti sono stati commercializzati in modo ancor più accattivante - ha dichiarato Marcus Breitschwerdt, head of Mercedes-Benz Vans - . Auguro a Klaus tutto il meglio per il futuro professionale e personale e un grande successo con la propria società di consulenza''. Maier è entrato a far parte del gruppo Daimler nel 1990 nel Sales Controlling e ha ricoperto diverse posizioni prima di diventare senior manager Network Strategy sia per vetture che per veicoli commerciali nel 1995. Negli anni successivi ha maturato esperienza anche in Asia ricoprendo diversi ruoli, ad esempio dal 1998 in poi è stato general manager Planning and Controlling presso il Daimler Regional Center Southeast Asia a Singapore. Nel 2002 è diventato director Development Sales Organization a Stoccarda. Nel gennaio 2007 ha assunto la carica di ceo Mercedes-Benz China e Mercedes-Benz Hong Kong nel gennaio 2007 e ha contribuito allo sviluppo delle attività in Cina e Hong Kong. Sotto la sua guida le vendite della divisione vetture in Cina sono aumentate da 17.000 unità nel 2006 a più di 200.000 unità nel 2012. La successione di Klaus Maier sarà comunicata a breve.