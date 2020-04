Domenico Ciaglia managing director Petronas Lubricants EMEA

Cambio al vertice di Petronas Lubricants International (PLI), la divisione dedicata alla produzione e commercializzazione di lubrificanti di Petronas, società petrolifera nazionale della Malesia. Il consiglio di amministrazione ha nominato Domenico Ciaglia nuovo managing director EMEA Region (Europa, Medio Oriente e Africa). Laureato in Economics (Business) presso la DePaul University di Chicago, Ciaglia, è dirigente di grande esperienza con un forte background nel settore automotive e nel campo dei lubrificanti e dei prodotti chimici, e una solida carriera in posizioni chiave all'interno del Gruppo. Nel 2015 era stato nominato managing director e CEO di Arexons,la storica società specializzata in prodotti chimici per la riparazione e la cura dell'auto.