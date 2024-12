Possibile sfida di Lynk & Co alle tre Case premium tedesche

La berlina premium 07 EM-P di Lynk & Co da 380 Cv, appena lanciata in Cina, dimostra che i costruttori di quel grande Paese possono offrire ibridi plug-in eleganti e accattivanti, capaci di competere con il migliori prodotti europei. Questa formula - sistema benzina/elettrico ed elevata potenza - fino ad oggi era stata proposta nel mercato cinese solo per crossover e suv. Ma quanto fatto da Lynk & Co, che fa parte del grande Gruppo Geely - del resto proprietario o partecipato di molti marchi europei - manda un segnale forte per una possibile esportazione verso l'Europa.

In particolare potrebbe essere molto appetibile per diversi mercati del nostro Continente, primo fra tutti quello tedesco, una versione station wagon ancora più performante derivata dalla Lynk & Co 07 EM-P. Lo segnala il magazine specializzato Carscoops che ha anche ricostruito con un rendering il possibile aspetto di questo modello, ricco di personalità e molto 'dinamico'.

Potenziale rivale delle ICE Audi RS5 Avant, Bmw M3 Touring e Mercedes-AMG C63 Performance, questa super-wagon rappresenterebbe anche una coerente estensione della presenza del marchio cinese (e dello stesso Gruppo Geely) nel mondo delle auto ad alte prestazioni. Infatti il team Lynk & Co Cyan Racing si è aggiudicato il titolo mondiale a squadre del FIA TCR World Tour 2024. Ma non va nemmeno dimenticato che nel vasto portafoglio di Geely c'è anche l'iconica marca Lotus, brand che in una possibile revisione dei programmi 100% elettrici potrebbe beneficiare del lavoro fatto da Lynk & Co..

Basata sulla piattaforma CMA Evo di Volvo (altra marca di Geely) la versione wagon della 07 EM-P di Lynk & Co dovrebbe utilizzare - al posto di un turbo 1.5 più due motori elettrici - un sistema ibrido plug-in che combina un turbo 2.0 benzina con un motore elettrico ad alta potenza sull'asse posteriore. Grazie a questo schema la potenza dovrebbe superare i 600 Cv (450 kW), con un passo avanti rispetto alla già performante 07 EM-P standard e abbastanza per sfidare le rivali tedesche. La configurazione ibrida includerebbe una batteria da 18,7 kWh capace di garantire una guida full electric di 100 km.

