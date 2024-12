Nissan al Salone di Tokyo con tante novità a zero emissioni

Nissan e Nissan Motorsports presenteranno al Tokyo Auto Salon 2025 una gamma completa di veicoli che rappresentano l'evoluzione della tecnologia e del tailor made targato Nissan.

Lo stand di Nissan al salone di Tokyo comprenderà una sezione di auto sportive che uniscono avanzata tecnologia e spirito da corsa, mentre la sezione di auto customizzate dimostrerà l'esperienza unica di Nissan in questo campo.

Tra le varie novità mostrate a Tokyo ci sarà spazio per la nuova Nissan GT-R Nismo Special Edition, che rappresenta i più alti livelli di prestazioni nella storia della GT-R. Nello stand anche la Nissan Ariya Nismo: basato sulla Nissan Ariya e-4orce, il modello di punta EV Nismo incarna una nuova generazione di design elettrico Nismo, fondendo eleganza e prestazioni aerodinamiche di livello superiore. Tra le chicche sicuramente il concept Nissan R32EV che si basa su una Skyline GT-R R32 convertita in veicolo elettrico da un team di ingegneri Nissan.

Gli interni sono stati ripensati, mentre il motore biturbo è stato rimosso per fare spazio a una batteria agli ioni di litio collegata a due potenti motori elettrici. Lo stand di Nissan include anche due varianti inedite del crossover X-Trail. La prima, denominata Unwind, si basa sull'ultima generazione del modello ed è stata progettata per un comfort di bordo di livello superiore. La seconda interpretazione, chiamata X-Trail Remastered e rende invece omaggio al modello della generazione precedente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA