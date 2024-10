Ford Tourneo Courier attacca la spina e si fa elettrico

La famiglia di Ford Tourneo Courier si allarga con l'arrivo della versione con motorizzazione elettrica che va ad affiancarsi a quelle già disponibili.

E-Tourneo Courier sarà presto ordinabile in tutta Europa, aggiungendosi all'offerta Ford di vetture elettriche.

E-Tourneo Courier è caratterizzato da uno specifico design del frontale, da un frunk da 44 litri1 e da dotazioni come i display digitali di grandi dimensioni e la gamma completa di sistemi Ford di assistenza alla guida. La versione elettrica del nuovo Multi-Activity Vehicle compatto a cinque posti offre fino a 288 km di autonomia, con ricarica rapida.

Il modello elettrico di casa Ford offre soluzioni tecnologiche avanzate come il quadro strumenti digitale lato guida da 12 pollici e un ampio touchscreen centrale, anche questo da 12 pollici, con il sistema Ford SYNC 49 e mirroring wireless10. La modalità a schermate separate permette di controllare media, navigazione e altre funzioni secondarie.

Il modem integrato, poi, garantisce la connettività del veicolo che può aggiornarsi con nuove versioni del software come avviene con gli smartphone. La presa opzionale da 230 V, 400 W AC nella parte inferiore del pannello strumenti consente infine di caricare laptop e dispositivi di piccole dimensioni.

In Italia, E-Tourneo Courier sarà disponibile nella versione Titanium,



