Desner Auto presenta a Eicma la LoJo W300

Linee tondeggianti che sembrano uscite da un cartone animato Anni '80, motore elettrico, batteria con 215 km di autonomia, la LoJo W300 della Desner Auto punta a conquistare i giovani delle nostre città.

Questa minicar si può, infatti, guidare già da 16 anni, con la patente B1.

Lunga 3.064 mm, larga 1.493 mm, alta 1.629 mm, trazione posteriore, freni posteriori a tamburo e anteriori a disco, la W300 è una tre porte a quattro posti, equipaggiata con un motore elettrico da 30 kW, alimentato da una batteria da 17,3 kWh.

Vanta una scocca rinforzata e non manca di dispositivi di sicurezza da auto vera come i due airbag anteriori e il ripartitore elettronico della forza frenante.

Garantita 5 anni, è il terzo modello del giovane brand ed è omologata L7e: il suo debutto presso il grande pubblico è previsto alla prossima edizione di Eicma, in programma dal 7 al 10 novembre presso i padiglioni della Fiera Milano-Rho.

