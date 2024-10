Renault 4 E-Tech Electric, svelate le prime immagini

Nell'attesa del reveal previsto il 14 ottobre al Salone dell'Auto di Parigi, Renault svela i dettagli del design esterno di Renault 4 E-Tech Electric, versione elettrica di un modello che, sin dal lancio, nel 1961, ha rivoluzionato il mercato automotive per poi imporsi come una vera e propria icona.

È stato il primo veicolo Renault per le famiglie con il motore montato anteriormente e privo di tunnel della trasmissione, da cui il pianale piatto. È diventata l'auto per eccellenza, spaziosa e piena di risorse, per circolare in città e fuori città, nei giorni feriali e nei weekend, da utilizzare per lavoro e per le vacanze. Era un'auto adatta per i suoi tempi e luoghi, che si inseriva perfettamente in una società in continua trasformazione, ed ha avuto un successo immediato: è diventata l'auto che tutti volevano in oltre 100 Paesi e Renault ha continuato a produrre più di 8 milioni di Renault 4.





Renault 4 E-Tech Electric rimane fedele a questo concetto di versatilità. E, proprio come lei, è al passo con i tempi: 100% elettrica e super tecnologica, ti conquista subito. Con i suoi 4,14 metri di lunghezza, è la compagna ideale di Renault 5, lunga 3,92 metri, nel segmento B. Si avvale della stessa piattaforma AmpR Small, che vanta una base progettata per offrire il miglior spazio interno della categoria, ma anche agilità e comfort senza compromessi. Renault 4 E-Tech 100% Electric sarà prodotta in Francia, a Maubeuge, e sarà disponibile presso i concessionari nel 2025.

Le prime immagini ufficiali rivelano il design degli esterni, che colgono il carisma e il sapiente mix di classe e praticità.

Qualche scatto sulla calandra che ha un bordo luminoso che si presenta come una linea continua e precisa intorno ai fari rotondi Led posizionati alle estremità del frontale, un richiamo agli anni Sessanta. E ancora, il logo '4' sul portellone posteriore dove campeggiano i fari che ricordano molto quelli della 4L, divisi in tre parti e a forma di pillola. Al posteriore ritornano i tipici finestrini trapezoidali posizionati esattamente sopra le ruote posteriori, come prolungamento delle superfici vetrate laterale.

Le soglie delle porte sono scolpite mentre uno sticker che si sviluppa dai lati del parabrezza ai passaruota richiama i parafanghi anteriori della Renault 4 originale. Anche la forma del tetto richiama a quella dell'originale Renault 4 con lo spoiler all'estremità del tetto che aggiunge un tocco di vivacità alla silhouette dell'auto. Distintivi il portellone posteriore e i paraurti che, sia all'anteriore che al posteriore, presentano rostri verticali in riferimento alla Renault 4 originale.

Alcune delle versioni sono disponibili con tetto in tessuto che si apre completamente con la possibilità di offrire una guida en plein air. I clienti di Renault 4 E-Tech Electric potranno utilizzare la stessa corsia privilegiata degli acquirenti di Renault 5 E-Tech Electric per gli ordini e le consegne. Con R4 R Pass, sarà possibile ordinare Renault 4 E-Tech Electric presso la rete dei concessionari Renault 15 giorni prima dell'apertura al pubblico. Chi effettuerà l'ordine in quest'esclusiva finestra temporale avrà la priorità a livello di produzione e consegna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA