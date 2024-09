Cupra Terramar, un mix di emozioni, prestazioni e design

Con Terramar, Cupra ridefinisce tutto quello che i suv possono offrire in termini di emozioni, prestazioni e design. Le sue origini partono da lontano, da quel 2018, anno che ha visto la nascita di un marchio audace, una combinazione di emozioni, design e sportività come principi imprescindibili. È stato l'inizio della storia di Cupra, una storia partita proprio dal circuito di Terramar a Sitges (vicino a Barcellona).

Ora, sei anni dopo, lo storico circuito da corsa presta il suo nome al nuovo modello del marchio, capace di inaugurare una nuova era: la Cupra Terramar.

''Per alcuni il design segue le funzionalità, per noi segue le emozioni - ha Jorge Diez, direttore del Design Cupra, descrive la creazione di un modello che ridefinisce ciò che i suv possono offrire in termini di emozioni, prestazioni e design. In Cupra - ha aggiunto - ci siamo sempre impegnati a ispirare il mondo da Barcellona, ma con questo modello, che ha "terra" e "mare" nel nome, ci siamo spinti oltre. L'ispirazione che traiamo noi designer, non deriva solo dalla straordinaria architettura e dallo spirito di design di Barcellona, ma anche dall'influenza della cultura mediterranea, piena di vita, e dal carattere forte della sua gente. Combinando questo aspetto con la nostra filosofia di design, abbiamo ottenuto una forma di espressione più autentica. Il nostro obiettivo era quello di enfatizzare il punto in cui la terra incontra la forza grezza ed elementare del mare''.

Dimensioni generose che però non rinunciano alla sportività e alla dinamica di guida: "Ci piacciono le sfide. La competizione è nel nostro Dna e, come nell'America's Cup, per noi non esiste il secondo posto, nemmeno nel design. Ecco perché abbiamo realizzato una delle architetture più ricercate sul mercato: un suv di 4,5 metri dal design audace e sicuro di sé. Abbiamo voluto combinare l'altezza e le dimensioni dei suv con un approccio muscolare caratterizzato da linee ad alto contrasto, tipiche dei nostri progetti più sportivi. Il frontale presenta un cofano lungo, alto, fiero e deciso, disegnato con una forma a V verso la parte inferiore della griglia per aumentare il dinamismo creato dalle linee.

"Lungo la parte inferiore della fiancata, abbiamo creato quella che chiamiamo "the Rocker Wave", una linea sensuale e ascendente, simile a un'onda che solleva la vettura, conferendole una personalità unica - ha proseguito -. La forza che emana dal frontale, con il prominente shark nose, e dal posteriore, con superfici taglienti e negative, evoca un potente senso di tensione".

''La Cupra Terramar - conclude Jorge Diez - coniuga le emozioni al massimo, con un design audace, proporzioni sportive e quell'aspetto deciso che la caratterizza. Il tutto posizionando il brand in uno dei segmenti che sta crescendo maggiormente in Europa. Adottando il nuovo linguaggio di design del marchio, abbiamo materializzato il Dna di Cupra che si può notare nell'uso dei nostri dettagli color rame o nella firma luminosa del marchio a tre triangoli, che conferisce sicurezza al suo look. Il risultato è questo suv sportivo elettrificato altamente emozionale, con un design sorprendente ispirato a Barcellona''.





