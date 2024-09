Concessionari Stellantis aprono ordini Leapmotor in Europa

I concessionari autorizzati Stellantis in tutta Europa ha aperto gli ordini per i veicoli completamente elettrici di Leapmotor, con le prime consegne previste entro la fine dell'anno. L'apertura degli ordini segna un punto importante per Leapmotor International, la joint venture tra Stellantis e Leapmotor.

"Questa partnership unica nel settore automobilistico - ha commentato Carlos Tavares, Ceo di Stellantis - offre ai clienti europei l'accesso a una tecnologia Bev avanzata e di alto valore, supportata dalla capillare rete di vendita di Stellantis per un'esperienza di acquisto incentrata sul cliente che distingue Leapmotor International dagli altri concorrenti cinesi. Grazie all'efficiente sistema di post-vendita di Stellantis, i clienti di Leapmotor beneficeranno di un livello di servizio che rappresenta un importante elemento di differenziazione".

I primi mercati per i veicoli Leapmotor in Europa saranno Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Leapmotor International amplierà poi ulteriormente la propria offerta in Medio Oriente & Africa (Israele e territori francesi d'oltremare), Asia Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Tailandia, Malesia e Nepal) e Sud America (Brasile e Cile) a partire dal quarto trimestre di quest'anno.

In Europa, Leapmotor apre gli ordini con due modelli, ovvero la T03, vettura compatta a cinque porte del segmento A con un'autonomia di 265 km (WLTP), offerta a partire da 18.900 euro e disponibile da subito, oltre alla C10, un SUV che vanta dimensioni da segmento D con 420 km di autonomia (WLTP). Il Suv C10 sarà disponibile a partire da 36.400 euro con arrivo previsto presso i concessionari nell'imminente mese di ottobre.





