Dacia Duster alla carica del valore sostenibile

Tra le novità che riguardano la nuova generazione di Dacia Duster, c'è anche quella della ricerca di una maggiore sostenibilità attraverso l'utilizzo di materiali speciali. Proprio per raggiungere obiettivi di minor impatto ambientale, Dacia ha infatti inventato Starkle.

Nuovo Duster è il primo modello di serie a usare questo nuovo materiale inventato dagli ingegneri Dacia. Starkle contiene fino al 20% di polipropilene riciclato ed è utilizzato allo stato grezzo, senza vernici, riducendo così l'impronta ecologica derivata dal suo processo di produzione.

Sempre sul fronte dei materiali riciclati, Nuovo Duster contiene nel complesso circa il 20% di materiali plastici alla loro seconda vita, ossia na percentuale sensibilmente superiore a quella media nel segmento, con un miglioramento di oltre 8 punti rispetto alla generazione precedente.

Bandite, poi, cromature decorative e pelle di origine animale. Anche le dimensioni ridotte del manuale d'uso consentono di limitare il consumo di carta, mentre la versione completa e digitale è disponibile sulla App My Dacia e sul sito dacia.it.

Nuovo Duster resta poi fedele al posizionamento value for money di Dacia. Oltre ai prezzi concorrenziali, il Suv pensato per essere versatile ed accessibile a tutti, offre un abitacolo sempre più spazioso e arricchisce i contenuti tecnologici con l'introduzione di un nuovo computer di bordo con display digitale da 7" e touchscreen centrale da 10,1" associato al nuovo sistema multimediale.

Sempre smart, Nuovo Duster offre barre da tetto modulabili e propone la gamma accessori Dacia YouClip.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA