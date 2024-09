Un fine settimana alla scoperta di Nuovo Dacia Duster

Un fine settimana per scoprire il nuovo Dacia Duster. Le giornate del 21 e 22 settembre vedranno il debutto ufficiale sul mercato italiano della nuova generazione di Duster, terzo capitolo della storia del Suv pensato per essere accessibile a tutti.

A diversi mesi di distanza del reveal mondiale e dall'apertura ordini nel nostro Paese, Dacia avvia quindi ufficialmente dal prossimo week end le consegne. La nuova generazione del Suv secondo Dacia, affronta il mercato italiano forte di un promettente portafoglio ordini raccolto nei mesi scorsi.

Scelto dai clienti italiani in netta prevalenza negli allestimenti di vertice, Journey ed Extreme, Duster ha conquistato migliaia di persone che hanno deciso di ordinarlo tempo addietro, in molti casi a scatola chiusa, senza mai averlo visto dal vivo.

In questa fase di lancio Dacia ha deciso di proporre ai propri clienti Nuovo Duster full Hybrid 140 in allestimento Journey con un'offerta finanziaria specifica. Dopo aver versato un anticipo di 5.630 euro, bastano 149 euro al mese (36 mesi) per poter mettersi al volante della versione al vertice della gamma in allestimento top, con TAN 3,49%, TAEG 4,43% ed una rata finale di 19.530 euro.



