DS lavora ad un'ammiraglia ispirata alla 'deesse' del 1955

La presentazione di un prototipo elettrico ispirato alla Citroën SM - la coupé di lusso con motore Maserati lanciata nel 1970 - al recente Concorso d'Eleganza di Chantilly ha dato l'occasione a Olivier François, direttore delle marche DS e Fiat ma anche responsabile marketing di Stellantis, per anticipare che l'azienda sta lavorando all'ipotesi del ritorno di una 'deesse', l'avveniristica ammiraglia del Double Chevron disegnata a metà degli Anni '50 dal varesino Flaminio Bertoni. Ed evidentemente declinata in chiave elettrica.

"Avremmo potuto proporvi qualcosa ispirato alla DS del 1955, è quello che tutti aspettano - ha detto Olivier François - e penso che questa sia esattamente la direzione in cui dovremo andare. Ci stiamo lavorando. Lo faremo, ma non subito.

Ora vi mostriamo attraverso il Concept SM cosa faremo attraverso il brand DS".

DS prevede di rinnovare la propria gamma con tre nuovi modelli, tra cui una nuova ammiraglia con 700 chilometri di autonomia. Con questa operazione il marchio premium di Stellantis intende migliorare - riporta Afp - il criterio della 'soddisfazione del cliente' cioè qualità del prodotto, vendita, manutenzione.

E vuole andare incontro ai gusti e alle esigenze di quegli acquirenti - ha sottolineato Olivier François - che cercano "serenità in termini di confort, silenzio ma anche autonomia elettrica". Alcuni elementi di questa Concept SM saranno utilizzati sull'ammiraglia DS come la protezione che copre i fari su tutto il frontale e la carrozzeria molto aerodinamica che migliora l'autonomia.



