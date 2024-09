Sulle strade italiane Omoda 5 sa farsi notare

Il brand Omoda&Jaecoo del gruppo Chery debutta sulle strade italiane con un Suv di 4,4 metri di lunghezza dallo stile appariscente. La Omoda 5, però, non punta solo sul design esterno per catturare l'attenzione della potenziale clientela. Tra i suoi atout, infatti, figurano anche tecnologia di ultima generazione per attrarre gli appassionati di hi-tech, sedili in pelle climatizzati e cambio automatico per incuriosire chi predilige la guida in relax e una promozione che al lancio permette di acquistare la full optional al prezzo della versione "base" per chi non vuole fare rinunce ma è attento alla spesa. In listino, infatti, con la Comfort a 27.900 euro, la crossover del Costruttore cinese sino al 30 settembre viene proposta allo stesso prezzo anche nel più ricco ambiente "premium" che include, tra l'altro, tetto apribile, volante riscaldabile, portellone elettrico e hi-fi firmato Sony con 8 altoparlanti.

Un pacchetto di accessori del valore di 2.000 euro che si aggiunge all'equipaggiamento di tutto rispetto della Comfort che conta già sedili sportivi con regolazioni elettriche, riscaldati e climatizzati e il sistema multimediale con schermo da 12"3 pollici (stesse dimensioni del cruscotto digitale) con Android Auto e Apple CarPlay. Guidata per un breve tratto sulle strade del Milanese, sia in periferia sia nel traffico della città, la nuova arrivata ha mostrato caratteristiche interessanti, innanzitutto a livello di confort. Telecamere e dispositivi di sicurezza, poi, alleviano dallo stress da ingorgo mentre la ricerca dei parcheggi è facilitata dalla funzione che si attiva sotto i 30 km/h con l'indicatore di direzione inserito e che "proietta" nello schermo in plancia la sagoma della propria vettura dentro il "film" della strada circostante. L'Omoda 5 viene proposta inizialmente con un benzina turbo 1.6 Tgdi da 147 Cv per una coppia massima di 275 Nm, abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 marce. Questo propulsore sarà affiancato a breve sulla Omoda EV5 da una più brillante unità elettrica da 204 Cv, abbinata a una batteria al litio ferro fosfato da 62 kWh che promette un'autonomia di 430 chilometri per ciclo di ricarica. Da notare che questa seconda proposta dispone della funzione Vehicle-to-load (V2L), che consente all'auto di "trasformarsi" in un erogatore di energia fino a 3,3 kW di potenza, per alimentare tramite un adattatore apparecchi e dispositivi elettronici. Entrambe i modelli sono coperti da una garanzia di 7 anni o 150.000 chilometri (senza limiti di chilometraggio per i primi 3 anni) ma per le varianti EV5 sono previsti 8 anni o 160.000 chilometri su tutti i componenti critici per i veicoli elettrici, come il motore di trazione e la batteria. Forte di una rete che in Italia già conta già 40 fra show room e punti di assistenza ma che punta a breve a raggiungere quota 100, la Filiale del brand ha anche lanciato una campagna di acquisto con rateizzazione. "Grazie alla collaborazione con CA Auto Bank - sottolinea Alfredo Pastore, direttore vendite Omoda&Jaecoo Italia - offriamo l'opportunità di acquistare Omoda 5 con 35 rate mensili da 199 euro, con anticipo di 9.709 euro. Si tratta di una possibilità che si aggiunge ma è indipendente rispetto alla promozione di lancio che, appunto, offre sino a fine mese la Premium allo stesso prezzo della Comfort".

