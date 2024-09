Toyota GR Yaris TGR Italy Limited Edition: saranno solo 51

Toyota Italia lancia l'edizione limitata della GR Yaris denominata GR Yaris TGR Italy Limited Edition, riprendendo il nome del reparto corse che cura i programmi di motorsport del brand in Italia, un'auto realizzata per celebrare il primo successo nel campionato rally nel 1973.

Per questo motivo sarà costruita solamente in 51 unità a richiamo degli anni trascorsi dalla prima vittoria.

Sarà in vendita esclusivamente online sul sito Toyota.it a partire dal 9 settembre al prezzo di 67.500 euro, e ci sarà la possibilità di bloccare l'auto con una caparra di 2.500 euro. La presentazione ufficiale avverrà nel mese di ottobre, mentre le consegne sono tutte previste entro la fine dell'anno. Inoltre, i 51 clienti potranno usufruire di una customer experience unica, che comprende l'ingresso nella famiglia del TGR Italy con test ride con la Rally2 da competizione, due VIP pass per tutta la stagione 2025 del TGR Italy, il proprio nome sulla Rally2, un telo copriauto dedicato con numero progressivo della vettura acquistata e abbigliamento TGR Italy. Tornando alle caratteristiche dell'auto, l'esclusiva livrea andrà a ricordare quella della Toyota Corolla Coupé da Rally del 1973, i cerchi sono forgiati e personalizzati con l'esclusiva finitura Heritage Gold, e sono presenti badge specifici sia all'esterno che all'interno, con tanto di numero progressivo che va da 1 a 51. Data la rarità del modello è presente anche il certificato di autenticità.

A livello tecnico, invece, questa GR Yaris sarà disponibile esclusivamente con trasmissione automatica e con il Tech Pack, che annovera i sensori di parcheggio anticollisione, il Blind Spot Monitor ed il Rear Cross Trafic Alert, ed avrà come primo equipaggiamento esclusivi pneumatici sportivi semi-slick Pirelli P Zero Trofeo R.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA