Seat aggiorna Leon tra motorizzazioni e dotazioni di serie

Il listino di Seat Leon si aggiorna al 2025 e introduce novità in termini di motorizzazioni, dotazioni standard, equipaggiamenti opzionali e versioni più complete. Sono infatti ora disponibili per Seat Leon e Leon Sportstourer due nuovi motori basati sull'unità 1.5 TSI, declinata nelle varianti di potenza da 116 CV (85 kW) e 150 CV (110 kW), e due nuovi motori 1.5 Hybrid DSG con tecnologia mild-Hybrid, disponibili nelle versioni da 116 CV (85 Kw) e 150 CV (110 kW).

Inoltre, alle dotazioni standard si aggiungono il Media System da 10", il colore Fiord Blue in sostituzione al Bianco, il riconoscimento dei segnali stradali e i sensori di parcheggio anteriori. Nuovi contenuti tecnologici e stilistici anche tra le novità che riguardano la nuova dotazione standard di Leon e Leon Sportstourer Business.

Tra questi, cerchi in lega da 17", vernice metallizzata, climatronic (bracciolo anteriore incluso), full link wireless, videocamera posteriore, media system da 10", ruotino di scorta da 18" (solo per Leon Sportstourer) e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

L'offerta di equipaggiamenti opzionali, dal canto suo, si arricchisce con il nuovo sistema di infotainment di navigazione plus con schermo touch da 12,9" e con la tecnologia di illuminazione Matrix LED per i proiettori anteriori. La gamma colori viene integrata con il nuovo colore speciale Grigio Grafene, disponibile esclusivamente per la versione FR.

Per completare la versione FR e renderla ancora più connessa e avanzata è ora disponibile il nuovo Technology Pack con due varianti, ovvero Technology Pack con Safe & Driving M che include fari Matrix LED anteriori, Adaptive Cruise Control (ACC), Sistema di Navigazione Plus da 12,9" e videocamera posteriore, oltre a Technology Pack con Safe & Driving L che aggiunge alle dotazioni del pacchetto Safe & Driving M, Side Assist, Exit Assist ed Exit Warning.

