Omoda 7 alla prova del caldo e alla guida c'è il Ceo

E' stata la località di Turpan, una delle più calde del mondo, il teatro naturale per una serie di test estremi che hanno visto protagonista il nuovo Omoda 7, il secondo modello globale di Omoda & Jaecoo, alle prese con un contesto dove le temperature al suolo possono raggiungere gli 80°C e l'aria tocca i 76°C.

A mettere alla prova il veicolo, ci ha pensato direttamente anche Shawn Xu, Ceo di Omoda & Jaecoo International, che ha deciso di verificare personalmente le prestazioni, mettendo alla prova le capacità di raffreddamento e accelerazione in condizioni ambientali estreme del Suv di casa.

Il sistema di climatizzazione dell'Omoda 7 è stato sottoposto a un severo test di raffreddamento in cui la temperatura interna dell'abitacolo, dopo un'esposizione prolungata al sole per quattro ore, ha raggiunto i 62°C. Con il sistema di climatizzazione attivato alla massima potenza, la temperatura all'interno del veicolo è scesa rapidamente, arrivando a 28,3°C in soli 15 minuti.

Questo risultato non solo dimostra l'efficacia del sistema di raffreddamento, ma rappresenta anche un riferimento significativo per le capacità del veicolo in condizioni estreme, rispondendo direttamente alle preoccupazioni degli utenti riguardo al comfort di guida in climi caldi.

Omoda 7 è stato messo alla prova anche nelle sue capacità di accelerazione da 0 a 100 km/h in un ambiente ad altissima temperatura. Shawn Xu ha guidato personalmente il veicolo in sei sessioni di accelerazione consecutive, dimostrando che il motore e il sistema di gestione della batteria del veicolo possono mantenere prestazioni elevate, anche in condizioni di stress termico estremo.



