Audi mostra la prima immagine del nuovo Q5

La casa dei quattro anelli toglierà i veli al nuovo Q5 il prossimo 2 settembre, quando sarà presentata, in via ufficiale, la terza generazione del Suv teutonico. Nell'attesa, ha diffuso un'immagine in cui mostra uno dei gruppi ottici anteriori che riprendono la tecnologia a LED capace di caratterizzare le firme luminose dei suoi modelli. La foto mostra anche una parte del cofano anteriore e della calandra. Questa vettura, come riportato in un comunicato sul sito media ufficiale, fa parte della strategia Audi, che lancerà più di 20 nuovi modelli tra il 2024 e 2025, di cui più di 10 con alimentazione elettrica. Infatti, dopo le Q6 e-tron ed A6 e-tron, arrivate sul mercato, rispettivamente, in primavera ed a fine luglio, e la nuova A5, svelata a luglio, prosegue il rinnovamento della gamma del brand di Ingolstadt. "La Q5 ha rappresentato il successo di Audi per oltre 15 anni - ha affermato l'amministratore delegato Gernot Döllner - con la terza generazione del nostro Suv di maggior successo, inizieremo a ringiovanire il nostro portafoglio Suv con modelli dotati di efficienti motori a combustione e versioni ibride".



