Hyundai Alcazar porta il look di Santa Fe nel mercato indiano

Un forte segnale sull'evoluzione dei modelli di Hyundai arriva dall'India che, dopo Corea del Sud, Stati Uniti ed Europa è il suo quarto mercato mondiale. La Casa coreana ha infatti svelato parzialmente la nuova generazione del suv 7 posti Alcazar, che verrà presentata al pubblico il prossimo 9 settembre.



La novità evidenziata da questo modello, considerato nel mercato locale top di gamma, è infatti un deciso cambiamento nel design del frontale. Questo elemento - ispirandosi nel trattamento della griglia agli ultimi Tucson e Santa Fe - abbandona i 'segni' arrotondati retaggio della precedente gamma Hyundai per passare anche in modello più piccolo (4,5 metri anziché 4,83 del Santa Fe) all'immagine importante della forma allargata su linee rette e dei gruppi ottici squadrati.

Ciò potrebbe signficare che a livello globale Hyundai aggiornerà progressivamente l'immagine di tutti i suoi prodotti, non solo per distungerli da una diffusa omogeneità di forme, ma anche per dare più importanza ai vari modelli, compresi quelli di fascia inferiore.

Nel caso specifico dell'Alcazar per il mercato indiano - che aggiorna il modello lanciato nel 2021 - sono solo state diffuse alcune immagini dell'esterno, mentre per conoscere i dettagli dell'abitacolo (che ci si attende più completo e accogliente del suv attuale) e soprattutto le caratteristiche tecniche si dovrà attendere la data del 9 settembre.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA