Debutto in Brasile per la Ram Rampage Rebel Ignition

Con la serie speciale 1500 RTX Rebel Ignition, il marchio Ram del Gruppo Stellantis celebra il primo anno di vendite del suo pick-up Rampage: progettato e prodotto in Brasile, con particolare attenzione alle necessità della clientela sudamericana, è un cassonato lungo oltre 5 metri (5.028 mm), equipaggiato sia con motore benzina turbo di 2,0 litri da 272 Cv sia con un turbodiesel 2.0 da 170 Cv.



La versione Rebel Ignition è stata presentata al grande pubblico prima al Festival di Interlagos e in questi giorni sarà in passerella alla 47esima edizione di Expointer, la più grande esposizione agricola dedicata agli animali d'allevamento dell'America Latina, in programma dal 24 agosto al primo settembre, presso il Parque de Exposições Assis Brasil.

"Questa edizione speciale - sottolinea Juliano Machado, vice presidente del marchio statunitense del gruppo Stellantis per l'America del Sud - celebra il successo assoluto di Rampage nel mercato interno, dove ha battuto record e incrementato la crescita di vendite di Ram nel Paese. Ha già collezionato dodici premi dal suo lancio, poco più di un anno fa, ed è già stato targato in oltre 20.000 unità".

La nuova proposta, disponibile esclusivamente con il quattro cilindri benzina abbinato alla trazione integrale e a un cambio automatico a 9 rapporti, si caratterizza per una dotazione ricca e dettagli estetici interni ed esterni che ne sottolineano il carattere, come l'esclusivo colore arancione. Il tetto è verniciato in nero, ruote, maniglie delle porte e specchietti sono in tinta nero brillante.

Questa limited, inoltre, sfoggia anche specifici adesivi sul cofano e sui lati del cassone. Nel vano di carico presenta una copertura nera e sponde laterali specifiche, sempre nere.

Nell'abitacolo si apprezzano i sedili in pelle nera, con elementi scamosciati e cuciture arancioni, in tinta con la carrozzeria, finitura ripresa anche per i pannelli porta e per il portastrumenti. Il logo Rebel, poi, è ricamato sulle poltrone anteriori e sui tappetini in gomma.

La Rampage, che condivide la piattaforma di fabbricazione con il pick-up Fiat Toro, in questa edizione speciale propone una dotazione che include impianto hi-fi Harman Kardon con 9 altoparlanti da 360 Watt di potenza, schermo in plancia da 12,3 pollici, poltrona guida regolabile elettricamente a 12 vie, cruscotto digitale da 10,3 pollici, climatizzatore bi-zona, 7 airbag e luci d'ambiente a LED. Il sistema multimediale prevede Android Auto e Apple CarPlay senza fili e sei porte Usb, di cui tre di tipo C.



