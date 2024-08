Smart allarga la famiglia con la nuova #5

Si allarga la famiglia Smart che aggiunge il terzo modello alla sua nuova generazione. Dopo #1 e #3 è infatti il momento della smart #5, con cui prende vita il Concept #5 presentato ad aprile al Salone di Pechino. Con la smart #5, smart entra in scena anche in un nuovo segmento con un mid-size Suv pensato per essere versatile.

La #5 è progettata per rivolgersi a un target totalmente nuovo per Smart e a guidatori con uno stile di vita attivo, dinamico e avventuroso. L'anteprima mondiale avrà luogo a Brisbane, in Australia, il 28 agosto e il veicolo sarà disponibile in Europa a partire dal 2025.

"Con la smart #5 - ha commentato Dirk Adelmann, Ceo di smart Europe GmbH - abbiamo creato il nostro veicolo più spazioso e versatile fino ad oggi. La #5 rappresenta una grande espansione della nostra gamma e renderà il marchio smart una scelta interessante per un numero sempre maggiore di clienti in Europa".

Smart prosegue quindi la sua espansione di prodotto. Lo scorso aprile, al Salone Internazionale dell'Automobile di Pechino, la smart Concept #5 ha offerto un'anteprima promettente del veicolo più grande mai prodotto dal marchio.





Oggi, i primi bozzetti della smart #5 confermano che il modello di serie resterà fedele alla concept car. Disegnata dal Mercedes-Benz Design, la nuova vettura incarna la filosofia smart 'love, pure, unexpected', coniugando l'estetica non convenzionale del brand con funzionalità solide e versatili.

Il design esterno si distingue per una silhouette squadrata e verticale, una linea del tetto distintiva e dettagli ispirati all'outdoor, con l'aggiunta di spazi generosi e un comfort di livello premium.



