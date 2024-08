Bmw M5 Touring: 727 CV per la wagon ibrida alla spina

La nuova Bmw M5 Touring, che arriverà sul mercato a novembre, si svela al Monterey Car Week, mostrando un design fatto di solidità, in cui non mancano elementi di sportività sottolineati dalle due coppie di terminali di scarico che fuoriescono in maniera prepotente dall’estrattore posteriore, dallo spoiler sul bagagliaio e dai passaruota muscolosi.

Non mancano un paraurti pronunciato con prese d’aria fortemente caratterizzanti, e una griglia a doppio rene Bmw M di nuova concezione, con tanto d'illuminazione Bmw Iconic Glow. Negli interni troviamo sedili sportivi, volante con tanto di punto zero nella parte alta, e display che mostrano indicazioni specifiche del modello, mentre la capacità di carico può andare da 500 litri, con 5 posti in uso, fino ad un massimo di 1.630 litri.

L’abito sportivo che poggia su grandi ruote da 21 pollici all’anteriore e da 22 pollici al posteriore nasconde una power unit ibrida plug-in composta da un motore V8 da 4,4 litri con tecnologia M TwinPower Turbo e da un propulsore elettrico integrato nella trasmissione M Steptronic a otto velocità per una potenza di sistema di 727 CV ed un picco di coppia che raggiunge i 1.000 Nm.

Valori che assicurano alla wagon teutonica una velocità massima “standard” di 250 km/h, che può essere aumentata fino a 305 km/h con l'M Driver's Package opzionale. Inoltre, grazie alla batteria da 18,6 kWh, la vettura consente di percorrere in elettrico fin a 67 chilometri nel ciclo di WLTP. Per gestire tutta questa potenza, oltre ad irrigidimenti strutturali mirati, è presente un sistema di trazione integrale M xDrive, con tanto di differenziale elettronico sull'asse posteriore. Volendo, la M5 Touring consente di scegliere la modalità 2WD, che permette di disattivare anche il sistema di controllo della stabilità, per una guida più estrema.

