Range Rover Sport SV Edition Two, tra lusso e potenza

La nuova Range Rover Sport SV Edition Two presenta quattro livree denominate, rispettivamente, Blue Nebula Matte, Ligurian Black Gloss, Marl Grey Gloss e Sunrise Copper Satin.

Ognuna di esse si abbina agli interni con sedili SV Performance dalle tonalità specifiche e dotati schienali in fibra di carbonio e poggiatesta integrati. Per rendere subito identificabile il modello in questione, inoltre, troviamo su diversi elementi, tra cui lo splitter anteriore, la console centrale, e le soglie battitacco, la sigla identificativa Edition Two. Sotto pelle il suv inglese nasconde un potente V8 Twin-Turbo mild hybrid da 4,4 litri capace di erogare 635 CV e 750 Nm di coppia, che le consentono di scattare da 0 a 96 km/h in 3,6 secondi, e di raggiungere, dove consentito, una velocità massima di circa 290 km/h. Per gestire questo potenziale c'è anche la possibilità di avere un impianto frenante carboceramico. Mentre il peso complessivo, rispetto alle sorelle meno sportive, è sceso di ben 76 kg, grazie all'adozione di diversi elementi in fibra di carbonio come il cofano motore.

Non mancano pneumatici estivi sviluppati appositamente per questa vettura, nello specifico si tratta dei Michelin Pilot Sport S 5, dalla misura di 275/40R23 all'anteriore e 305/35R23 al posteriore, capaci di farle raggiungere un'accelerazione laterale su asfalto asciutto di 1,2 G. Per i periodi invernali, invece, la casa consiglia gli pneumatici Michelin Pilot Sport All Season 4.



