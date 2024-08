Ram 2500 Rodeo Edition, serie limitata con muscoli a vista

Per celebrare i 77 anni dal primo rodeo brasiliano, organizzato nel 1947, la Ram ha deciso di proporre una serie limitata del suo muscoloso pick-up 2500, prodotto in soli 77 esemplari. Equipaggiata con un poderoso motore Diesel di 6,7 litri, la Ram 2500 Rodeo Edition nasce utilizzando come base la ricca versione Laramie del cassonato yankee ed è destinata al mercato locale.

Presentata al festival di Interlagos, questa limited edition sarà in vendita a partire da fine agosto ed è caratterizzata oltre che da badge specifici anche da una seduta supplementare sistemata anteriormente, tra il guidatore e il passeggero, per un omologazione per sei persone. Si tratta di una poltrona chiudibile con un interessante meccanismo che permette di trasformarla appoggiabraccio con box portaoggetti.

Accreditato di 377 Cv di potenza massima per 1.150 Nm di picco di coppia, il motore a gasolio della serie Cummins abbinato alla trazione integrale e a un cambio automatico a sei velocità con riduttore, permette al pick-up americano di trainare sino a 7,6 tonnellate di carico.

Da ricordare che per Ram si tratta della seconda serie limitata Rodeo del 2500: una prima serie di 100 esemplari, andata a ruba in appena 10 ore, fu presentata nel 2021 sempre in Brasile, per commemorare la giornata del lavoratore rurale.

Gli interni sfoggiano lusso da limousine: i pannelli porta presentano finiture in legno, i sedili sono rivestiti in pelle nera e Alcantra. Le poltrone anteriori sono dotate di regolazione elettrica a 10 posizioni, riscaldamento, ventilazione e due memorie per il conducente, che ha dispone anche di regolazione elettrica della distanza dei pedali del freno e dell'acceleratore.

In linea con le ambizioni da ammiraglia dei pick-up anche la dotazione tecnologica: la plancia è dominata dal sistema multimediale Uconnect con schermo da 12", integrato con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. Prevede la possibilità di connettere due smartphone e si integra con la navigazione di bordo. Non mancano 9 porte USB, di cui 4 di tipo C, 3 prese elettriche da 115V, due all'interno del camion e una nel Rambox, il particolare vano di carico dotato di serratura comandata elettricamente. Il pacchetto tecnologico è completato dalla telecamera con visione a 360 gradi e dal sistema hi-fi marchiato Alpine con 10 altoparlanti e 506 Watt di potenza.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA