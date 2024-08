Monterey Car Week, Pininfarina espone inedita 'one-of-one'

Automobili Pininfarina torna alla Monterey Car Week con l'anteprima mondiale di una inedita one-of-one (definita dal costruttore di Cambiano "uno squisito capolavoro") che è stata commissionata da un rinomato collezionista e attuale proprietario di una Battista. Ultima visione realizzata senza compromessi, questa vettura esclusiva combina design e integrità ingegneristica con lavorazione artigianale su misura. Terminata l'esposizione all'evento californiano, la nuova Pininfarina verrà trasportata in una destinazione in Nord America che non è stata resa nota e consegnata al suo proprietario.

"Consegnare la nostra prima creazione al suo committente - ha dichiarato Paolo Dellachà, amministratore delegato di Automobili Pininfarina - è una pietra miliare eccezionalmente emozionante per il marchio. Con esso, manteniamo la promessa fatta a Monterey esattamente 12 mesi fa quando abbiamo presentato la B95 Hyper Barchetta: disponiamo delle competenze di progettazione, ingegneria e produzione artigianale a Cambiano per creare un pezzo unico su misura. Questa straordinaria vettura ci offre un'altra possibilità di celebrare la nostra capacità di realizzare i loro sogni".

Nell'ambito della Monterey Car Week Automobili Pininfarina organizzerà per la prima volta anche una Battista Owners' Parade con la partecipazione massima di 10 auto. Un evento, si legge nella nota dell'azienda, che illustra come l'esperienza di proprietà del cliente sia in continua evoluzione. Quella del 2024 è la quinta partecipazione di Automobili Pininfarina alla Monterey Car Week, a testimonianza del prestigio e della qualità della sede californiana come vetrina per gli eccezionali veicoli del marchio. Nel 2023, proprio durante la settimana più importante nel mondo dei collezionismo e delle supercar, Automobili Pininfarina aveva fatto debuttare la B95 Hyper Barchetta e il Concept Pura Vision, un anticipo del futuro linguaggio di design del marchio.



