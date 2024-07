Frontline LE60 Great British Grand Tourer, il piacere del V8

Debutterà a metà agosto, nella prestigiosa cornice dell'evento The Quail, A Motorsports Gathering che si svolge durante la Monterey Car Week, l'ultima restomod firmata dallo specialista britannico Frontline Cars.

Annunciata nel 2023 in una prima versione meno spinta, sarà ora pronta per essere ammirata e guidata la LE60, l'esclusiva coupé che utilizza come base la MGB e che nell'ultima in edizione limitata Great British Grand Tourer viene proposta - per il piacere degli appassionati - con motore V8. Come ogni creazione Frontline anche la LE60 è personalizzata in base al cliente, dall'assalto alla conformazione del sedile, e naturalmente dalla vernice alle finiture.

Fondata nel 1991 da Tim Fenna, Frontline ha aperto la strada al settore restomod dedicandosi al restauro di auto sportive MGB classiche e alla trasformazione in restomod personalizzate e ottimizzate per i giorni nostri.

"La LE60 non è mai stata 'solo un'auto' - ha detto Tim Fenna - per noi è una sentita celebrazione della storia aziendale e del nostro profondo legame con questo iconico marchio britannico. Non vediamo l'ora di incontrare gli appassionati che condividono il nostro amore per la MGB alla Monterey Car Week e di offrire loro la possibilità di sperimentare il mix di tradizione e prestazioni moderne che caratterizza i nostri prodotti", L'edizione Great British Grand Tourer della LE60 è dotata di un Rover V8 da 4,8 litri che produce 375 Cv, quasi il quadruplo della potenza della MGB originale. Presenti carreggiate allargate, telaio rinforzato e assetto modificato delle sospensioni. La dotazione include un differenziale a slittamento limitato e un sistema frenante con freni anteriori in lega a sei pistoncini e posteriori a quattro pistoncini con dischi freno ventilati e leggeri da 320 mm in due pezzi, alloggiati sotto cerchi in lega da 16 pollici con il tradizionale disegno Dunlop.

Il cambio manuale a cinque marce completa l'auto e, abbinato alla trazione posteriore, esalta l'esperienza di guida di questo veicolo che - correttamente lo specialista britannico Frontline definisce 'analogico'.



