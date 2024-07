Passa per il Tunland la strategia Foton Motor per il Messico

Il Messico, grazie anche al trattato che permette di vendere le auto che vi sono prodotte in Nordmerica, sta diventando un terreno sempre più importante per la strategia che le Case cinesi hanno avviato per entrare dalla porta di servizio nel fondamentale merito Usa.

Ultima in ordine di tempo è stata la marca cinese Foton Motor, cioè la divisione veicoli commerciali del Gruppo Baic, che ha organizzato un grande evento di lancio in Messico per presentare la sua serie di pick-up Tunland.

Le serie è composta dai modelli V e G, il suo primo pick-up ibrido, e dalla versione 100% elettrica E5. In particolare Il modello Tunland V è dotato di funzioni avanzate di assistenza alla guida come il Bosch ESP - di serie anche nel G - il controllo adattivo della velocità di crociera (Acc), la frenata automatica di emergenza (Aeb) e l'assistenza al mantenimento della corsia (Lkc) che assicurano una capacità di guida autonoma Livello 2.5.

All'interno sono presenti uno schermo intelligente da 14,6 pollici, un sistema di interazione vocale e una raffinata illuminazione ambientale, insolita per un veicolo di questo tipo. , La serie Tunland G, progettata sia per l'uso quotidiano che per le avventure fuoristrada, è supportata da un robusto propulsore diesel Aucan sviluppato con Ricardo e che grazie al sistema di iniezione Bosch soddisfa gli standard sulle emissioni Euro 6E.

L'offerta Foton Motor in Messico comprende camion pesanti, medi e leggeri, pick-up e veicoli Nev, cioè ibridi ed elettrici.

Prodotti destinati a vari settori come la logistica, i trasporti, l'agricoltura e l'edilizia, per soddisfare le più diverse esigenze del mercato locale.

