Voyah Free in anteprima assoluta al Macerata Opera Festival

Il brand Voyah del gruppo Dongfeng ha scelto Il Macerata Opera Festival per il debutto ufficiale al pubblico italiano del suo Voyah Free, suv 100% elettrico di segmento medio-alto, progettato per offrire un'esperienza di guida premium con un focus su sostenibilità e innovazione tecnologica.

In qualità di Automotive sponsor, in occasione del prestigioso Macerata Opera Festival 2024, in programma fino all'11 agosto, il brand Voyah mette a disposizione dello staff del festival alcuni esemplari di Voyah Free personalizzati con il logo della manifestazione musicale, pronti a sfilare eleganti e silenziosi per le strade della città marchigiana.

Dotato di un design elegante e aerodinamico, Voyah Free combina lusso e performance, con interni spaziosi e ben rifiniti che includono materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia. Lungo 4.905 metri, largo 1.950 e alto 1.645, Voyah Free ha un passo di 2.960 metri che garantisce uno spazio interno confortevole per cinque passeggeri e i loro bagagli. La capacità di carico del vano posteriore di 560 litri può salire a 1.320 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Voyah Free è equipaggiato con un potente motore elettrico, trazione integrale e sospensioni idrauliche con una potenza complessiva di 489 cv che consente di scattare da 0-100 km/h in 4,4 secondi, nonostante una massa di 2.340 kg. La batteria ad alta capacità offre un'autonomia fino a 600 km (WLTP), rendendolo ideale per lunghi viaggi senza la necessità di ricariche frequenti. Inoltre, il Voyah Free include avanzate funzionalità di assistenza alla guida e connettività intelligente, assicurando sicurezza e comodità su ogni percorso.

La collaborazione tra Voyah e il Macerata Opera Festival rappresenta un'importante sinergia tra tradizione, innovazione, creatività e sostenibilità, valori condivisi da entrambe le realtà.

''Siamo estremamente orgogliosi di essere parte del Macerata Opera Festival, un evento che non solo celebra l'arte e la cultura, ma che riflette anche un profondo rispetto per l'ambiente e per la sostenibilità - ha dichiarato il ceo di Dongfeng Italia, Bruno Mafrici - . I valori di Voyah e del Festival sono perfettamente allineati: entrambi mirano a unire tradizione, innovazione e creatività, mirando a un futuro più verde. Personalmente, il legame con Macerata è molto speciale, avendo vissuto in questa splendida città che mi ha insegnato l'importanza della cultura e della comunità. Ringrazio il Macerata Opera Festival per questa opportunità unica di collaborare e contribuire al suo successo internazionale''.

Pronto a sbarcare in Italia in autunno con 7 modelli, il gruppo Dongfeng è tra i principali produttori automobilistici cinesi e sta entrando in Europa offrendo una gamma di modelli che includono auto elettriche, suv e presto anche veicoli termici e ibridi di fascia media. Lanciato nel 2020, Voyah è il marchio del gruppo Dongfeng specializzato in veicoli elettrici premium, tra cui modelli all'avanguardia come suv, berline e van elettrici di lusso. In Italia, nella zona adriatica dell'Abruzzo e del Molise, i modelli del brand Voyah sono distribuiti da Pasquarelli Auto, concessionaria multimarca che si occupa di vendita, di assistenza e di servizi legati alla mobilità da quasi 40 anni, in grado di garantire per il brand Voyah la rete di vendita e di assistenza. La rete di vendita Voyah sul territorio nazionale sta prendendo velocemente piede e conterà a settembre 15 punti vendita che diventeranno 30 entro la fine dell'anno, per offrire un servizio di vendita e post vendita in tutto lo Stivale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA