Nuovo Opel Frontera apre la strada al futuro

Dopo la recente anteprima mondiale, il nuovo Opel Frontera, in versione Electric e Hybrid, è ora ordinabile con la possibilità di scegliere tra cinque e sette posti. "Il nostro nuovo Opel Frontera - ha detto Florian Huettl, Ceo di Opel - offre un ottimo prodotto e un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'interpretazione forte della nostra filosofia di design audace e pura, combinata con i prezzi altamente competitivi per la versione completamente elettrica o elettrificata, delizierà i clienti".

Il nuovo Opel Frontera Electric è ordinabile a cinque posti a partire da 29.900 euro di listino, che grazie agli incentivi statali e di Opel, durante la fase di lancio e per ordini entro il 31 luglio, scende a 27.400 euro, mentre il nuovo Opel Frontera Hybrid è disponibile a listino a partire da 24.500 euro, prezzo che scende a 20.000 euro con incentivi statali e Opel e per ordini entro il 31 luglio. I due posti aggiuntivi per l'ibrido costano 900 euro in più.

Opel Frontera è anche il primo modello a portare il nuovo emblema Opel Blitz al centro del frontale del marchio Opel Vizor. I passaruota e le soglie prominenti e il design del montante C sottolineano il carattere robusto. Il look punta un'attenzione particolare a ciò che conta davvero, anche nell'abitacolo, dove si trova anche il volante di nuova concezione e due schermi da 10 pollici.

Nella parte anteriore, il guidatore e il passeggero anteriore possono, se lo desiderano, sedersi sul nuovo Intelli-Seat brevettato con una fessura al centro che allevia la pressione sul coccige. 460 litri di bagagli possono essere riposti nel bagagliaio e con i sedili abbattuti anche fino a 1.594 litri.

Un'ulteriore versatilità è fornita dalla ripartizione 60:40 del divanetto posteriore, mentre un secondo piano di carico è di serie. Inoltre, i clienti che hanno bisogno di trasportare ancora più bagagli possono scegliere le funzionali barre portatutto opzionali.

Gli allestimenti di Opel Frontera sono semplici, perché il nuovo arrivato è disponibile sia come Frontera Edition che come Frontera GS. La versione entry-level è ampiamente equipaggiata con contenuti di alto livello come, ad esempio, l'infotainment multimediale con schermo touch a colori da 10 pollici e navigazione integrata e la telecamera posteriore con i sensori come standard.

La variante GS, per 2.000 euro in più, avrà anche equipaggiamenti standard come il tetto nero a contrasto, le barre al tetto, sedili, volante e parabrezza riscaldati, caricatore wireless per lo smartphone, cerchi in lega da 17", Cruise Control adattivo e molto altro.

