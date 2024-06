Mercedes Marco Polo: non solo camper

Mercedes-Benz presenta la nuova versione del camper Marco Polo, nato nel lontano 1984 e, dal 2015, realizzato su base Classe V. Compatto, con una lunghezza di 5,14 metri ed una larghezza di 1,93 metri, retrovisori esclusi, si adatta anche al traffico urbano, mentre la sua altezza di 1,99 metri, lo rende gestibile anche nei garage standard e nei parcheggi multipiano.





Esteticamente presenta la nuova interpretazione del frontale con la griglia integrata in una superficie in nero lucido.

Mentre l'abitacolo sfoggia i due display widescreen da 31,24 centimetri totali ed un'illuminazione ambientale opzionale con ben 64 colori. Non manca il nuovo volante mutuato dalla Classe E di ultima generazione per una rapporto sempre più diretto con le vetture del brand. La zona giorno è sottolineata nella sua eleganza da salotto esclusivo attraverso il contrasto tra i colori chiari e scuri, con trattamento laccato per la cucina e l'armadio, e mediante il pavimento che attinge al mondo degli yacht. Personalizzabile con diversi pacchetti, il nuovo Marco Polo presenta una cucina completamente attrezzata, un guardaroba, e letti in grado di ospitare un massimo di quattro persone. Non mancano un frigorifero portatile da 40 litri ed un tavolo pieghevole per 4 persone. Sotto il cofano del camper della stella alberga il collaudato motore turbodiesel 2.0 a quattro cilindri OM 654 che eroga livelli di potenza che vanno da 163 CV a 237 CV, a seconda della versione, e può essere abbinato anche alla trazione integrale 4Matic.

Completo il corredo degli aiuti alla guida, che annovera, tra gli altri, il cruise control adattivo con funzione di stop&go, il sistema che rileva la presenza di veicoli negli angoli ciechi dei retrovisori, e la frenata d'emergenza che evita tamponamenti ed incidenti con ciclisti in attraversamento

