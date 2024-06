Nissan GT-R: due edizioni speciali per salutare gli USA

La Nissan GT-R saluta il mercato americano, dove la produzione terminerà nel mese di ottobre, dopo oltre 17 anni, con due edizioni speciali a produzione limitata denominate, rispettivamente, Takumi Edition e Skyline Edition. La prima avrà un prezzo di partenza di 151.090 dollari, circa 141.000 euro al cambio, mentre il listino della seconde partirà da 131.090 dollari, l'equivalente di circa 122.000 euro.

Le vetture in questione saranno disponibili solamente in concessionarie Nissan selezionate negli USA, nel corso dell'estate, in meno di 200 esemplari. Nello specifico, la GT-R Takumi Edition rende omaggio a coloro che assemblano a mano ogni motore della GT-R ed è arricchita da una targhetta con una scritta incisa in rosso nel vano motore con il nome di colui che ha realizzato il propulsore V6 biturbo da 3,8 litri. Inoltre, presenta una verniciatura Midnight Purple e degli interni sono rifiniti nell'esclusivo Mori Green.

La GT-R Skyline Edition, invece, sfoggia la livrea Bayside Blue, che era stata ritirata al termine della produzione della GT-R della generazione R34, e riproposta nel 2019 per il modello celebrativo del 50° anniversario.



